 Польша сократила закупки газа из России на 21%

Об этом говорится в сообщении польской энергетической госкомпании PGNiG, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В документе, в частности, отмечается, что в годовом исчислении закупки снизились до 6,29 млрд кубометров, при этом доля российского топлива в общем газовом импорте Польши снизилась с 75% в 2018 году до 58%.

В сообщении также указывается, что в 2019 году PGNiG продолжала диверсифицировать источники поставок природного газа, сосредоточившись на СПГ. Его импорт в январе-сентябре 2019 году вырос на 27% в годовом выражении и составил 2,48 млрд кубометров. Доля СПГ в общем газовом импорте выросла с 18% до 23%. С начала года Польша получила 22 поставки сжиженного газа, что на шесть поставок больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По словам заместителя главы польского газотранспортного оператора Gaz-System Артура Завартко, ежегодное потребление газа в Польше в ближайшие 10 лет может вырасти до 28-29 млрд кубометров, то есть почти в два раза. В основном спрос на газ растет в сфере отопления.

Как сообщалось, к концу 2022 года Польша планирует полностью отказаться от российского газа. Новыми поставщиками могут стать США и Катар. По словам главы PGNiG Петра Возняка, сотрудничество с холдингом "Газпром" создает риски, а цена газа, поставляемого российской компанией, завышена.