 Крупнейший порт Украины увеличил перевалку экспортных грузов на 36%

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом за указанный период порт увеличил перевалку грузов на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 43,852 млн тонн.

В январе-октябре текущего года морпорт перевалил по сравнению аналогичным периодом годом ранее всего 13,3% от объема каботажных грузов – 46 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов за 10 месяцев 2019 года порт нарастил перевалку наливных грузов на 10,4% – до 3,673 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 35%, до 36,730 млн тонн, а также сократил перевалку тарно-штучных – на 5,6%, до 3,447 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 169,420 тыс. TEU (рост на 79,2% к январю-октябрю 2018 года).

Как сообщалось, в 2018 году порт увеличил перевалку грузов на 1,92% по сравнению с 2017 годом – до 42,702 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".