 "Альфа-Банк" продает главный офис "Проминвестбанка" в центре Киева за $40 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно соответствующему объявлению веб-площадке "Альфа-Банка" по продаже собственных объектов недвижимости Apstore, объект включает 12-этажное здание "Проминвестбанка", земельный участок площадью 0,36 га, парковку на 20 машиномест.

Как сообщил менеджер по продаже объекта, объект перешел в собственность "Альфа-Банка" три месяца назад, сейчас в нем продолжает работать на условиях аренды персонал "Проминвестбанка".

"Стоимость продажи объекта - $40 млн. Офис включает комплекс трех зданий, которые связаны внутренними переходами. Продажа каждого здания по отдельности пока не рассматривается, но возможна. Но тогда сначала - продажа самого крупного здания", - пояснил собеседник агентства.

Передача в аренду площадей в здании пока не рассматривается. При этом "Альфа-Банк" готов предоставить кредитование покупателю.

"Пока возможность аренды не рассматривается, поскольку в офисе на условиях аренды еще сидит предыдущий собственник, и не совсем ясно, какие объемы площадей могут быть переданы в аренду", - сообщил еще один менеджер по продаже объекта.

В пресс-службе "Альфа-Банка" отказались прокомментировать факт приобретения и продажи центрального офиса "Проминвестбанка".

Как сообщалось со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, Печерский районный суд Киева 10 сентября 2019 года по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал центральный офис "Проминвестбанка" (ПИБ, Киев) в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Киевский апелляционный суд в августе удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и группы компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу по жалобе ВЭБа на действия государственного исполнителя в рамках сводного исполнительного производства по заключению договора о продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС.

ГИС арестовала акции "Проминвестбанка", после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку. Стартовая цена пакета акций "Проминвестбанка" на аукционе 20 сентября будет снижена на 25,1% - до 399,1 млн грн.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций "Проминвестбанка" и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.