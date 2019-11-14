 Власти Нидерландов решили ограничить скорость движения по автобанам

Как пояснил премьер-министр страны Марк Рютте, принятые 13 ноября ограничения призваны сократить объемы выбросов оксидов азота в атмосферу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам главы правительства страны, этот шаг "никто не считает приятным", но здесь речь идет о "значительно более высоких интересах".

Пока неизвестно, когда именно принятые нововведения вступят в силу. Министерство инфраструктуры страны до конца декабря представит конкретный план по этому поводу.

Согласно принятым мерам, ограничения будут действовать с 6:00 до 19:00 часов на всех автобанах страны. Вечером и ночью на некоторых участках автобанов можно будет ехать с высокой скоростью.

Впрочем, это будет касаться только тех отрезков трасс, где раньше и днем ​​можно было ехать с максимальной скоростью в 130 километров в час.

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Такой шаг стал частью широкого пакета мер, нацеленных на сокращение объемов выбросов оксидов азота в атмосферу. В частности планируется изменить требования к корму для крупного рогатого скота, чтобы сократить выбросы аммиака.

Среди стран Европейского Союза Нидерланды занимают второе место после Мальты по плотности населения. Это обстоятельство, а также развитое сельское хозяйство и относительно небольшая площадь страны, что делает невозможным создание заповедников и крупных лесопарковых зон, привели к тому, что объемы выбросов оксидов азота в Нидерландах значительно превышают допустимые в ЕС нормы.