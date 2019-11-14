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Все про:Укрзализныця (2486) дизтопливо (546) закупки (1067)

 Запасов топлива "Укрзализныци" хватит на 15 дней

"Укрзализныця" сформировала запас дизельного топлива, которого хватит на 15 суток стабильной работы, однако до нового года резерв дизтоплива планируется увеличить для работы в течение 25-30 суток.

Об этом во время конференции Petroleum Ukraine 2019 сообщил директор по закупкам "Укрзализныци" Сергей Довгаленко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителя "Укрзализныци", такого запаса будет достаточно, чтобы спокойно работать во время новогодних и рождественских праздников, когда большинство компаний отдыхают и активность закупочных процессов низкая.

Довгаленко также заявил, что "Укрзализныця" усилит контроль за соблюдением норм по обеспечению топливом.

"Большинство вопросов, которые ранее возникали с запасом горючего, связаны в основном с недостаточно эффективным управлением процессами закупок. С введением концепции категорийного менеджмента, что предусмотрено стратегией закупок "Укрзализныци" на 2019-2023 годы, эту ситуацию в "Укрзализныце" должны в корне изменить", – заявил директор по закупкам.

Как сообщалось, ранее председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что введение новых принципов в системе закупок позволило компании сэкономить в августе-октябре 2019 года 130 млн грн на закупке горюче-смазочных материалов, в том числе 91 млн грн – на закупке топлива.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159674
 
 
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