 "Энергоатом" готовится к размещению евробондов

С этой цель компания анонсировала на 21 ноября проведение "круглого стола" с участием ведущих юридических компаний, в ходе которого планируется обсудить вопросы юридического сопровождения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Планируется рассмотреть два варианта эмиссии ценных бумаг – размещение и продажа исключительно за пределами США на основании правила S, либо включительно с территорией США по правилу 144А.

НАЭК "Энергоатом" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2% по сравнению с 2017 годом – до 4,63 млрд грн, чистый доход – на 14,5%, до 44,06 млрд грн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.