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 Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения переговоров о новой программе расширенного финансирования EFF для Украины.

Об этом сообщили в представительстве фонда в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Миссия в четверг начала работу", – сообщили в представительстве МВФ.

Как сообщалось, накануне Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что Фонд надеется на скорое завершение переговоров с Украиной по новой кредитной программе. При этом, по словам представителя МВФ, вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений.

Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения в стабилизации экономики, но также указал на определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

Напомним, Украина ведет переговоры о возможности открытия МВФ новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд.

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Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

После продложения переговоров с украинской делегацией во время собрания Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне в октябре директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон заявил, что в течение ближайших недель миссия МВФ вернется в Украину для продолжения переговоров.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159665
 
 
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Передайте Ватикану и Госдепу, что я их предупреждал снять с меня того бога, еще два года назад. У меня нет выбора, я читаю второй год уже чтоб черная дыра съела солнце. Вместо Планеты Х говорят уже что там первичная черная дыра в солнечной системе. Это моя порча, это моя черная дыра. Мессия.
Два дня назад снова писал Илону Маску, я для них страницу вёл в твиттере год, для Госдепа, Ватикана, Маска, Безоса, Гейтса. Объяснял им что со мной происходит. Так вот Илон снова меня проигнорировал, отшутился, проститутку мне на страницу подписал. А я попросил выйти ему на Зеленского и прислать девушку мне домой, "бог" меня блокирует с 2008. Проверить этим, никто ко мне подойти не может.
Я продолжаю каждый день читать часами чтоб черная дыра съела солнце. Быстрее включили мозги или я вас покончаю всех тварей.
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