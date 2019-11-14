 Нардеп от партии Зеленского заявила об аресте мужа-предпринимателя (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом нардеп заявила, выступая в Верховной Раде.

Скороход связывает задержание мужа с ее голосованиями, в частности по законопроектам о запуске рынка земли и о создании независимого оператора ГТС Украины.

В свою очередь лидер "Слуги народа" Давид Арахамия обвинил Скороход в попытке подкупа народных депутатов.

"Если вы зайдете в Google и гражданского мужа загуглите, вы сразу все поймете", – отметил Арахамия.

Позднее Арахамия уточнил, что к нему, как минимум, дважды обращались члены комитета по энергетике и жаловались на давление со стороны Алексея Алякина, который находится в гражданском браке со Скороход, передает Интерфакс-Украина.

"Алякин угрожал депутатам, которые работают в профильном комитете, я не буду называть фамилии, потому что им угрожали люди из криминальных кругов, и я не хочу никого подставлять", – сказал Арахамия.

В свою очередь глава комитета по энергетике Андрей Герус подтвердил, что Алякин пытался влиять на работу народных депутатов.

"На самых заседаниях комитета Алякин не присутствовал, его видели в стенах комитета. Он общался с некоторыми нашими народными депутатами, высказывался в достаточно неприятной манере при общении с депутатами нашего комитета во время дискуссионных моментов, например, когда решался вопрос, кто будет главой подкомитета по атомной энергетике", –Герус.

Депутат отметил, что Скороход последний месяц работы выступала против всех решений комитета и за те положения, которые комитетом отвергались.

"Была история, что депутатам обещали сделать их "неприятно знаменитыми" в СМИ", – сказал Герус.

По данным СМИ, гражданским мужем Анны Скороход являетя Алексей Алякин, собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс".

Как сообщалось, ранее Генпрокуратура РФ направила в Украину запрос о выдаче бывшего владельца банка "Пушкино" Алексея Алякина.

Алякин находится в международном розыске за мошенничество. В 2018 году он был задержан в Одесской области сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало в Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест.

В РФ Алякин заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).