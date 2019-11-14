 Австрия ждет решения суда для экстрадиции Фирташа в США, – МИД

Об этом министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос с Фирташем не затягивается австрийской стороной. Минюст приняло соответствующее постановление об экстрадиции, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела", – сказал австрийский министр.

Шалленберг отметил, что процесс экстрадиции может начаться только после вынесения окончательного решения судом.

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Как сообщалось, в июле Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Однако адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача Фирташа США отложена.

В конце июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, подтвердив законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции - Высшего земельного суда Вены - об экстрадиции Фирташа.

Ранее Федеральный окружной судья США Ребекка Паллмейер отклонила ходатайство адвоката украинского бизнесмена в США о прекращении дела против него в этой стране.

Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор как был арестован по запросу США. В США олигарха обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии. В случае признания виновным в США Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества.