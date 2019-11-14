 "Укрзализныця" отдаст Дарницкий вокзал в концессию для его достройки, – Кравцов

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Кравцова, этот вокзал является одним из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

"До принятия закона "О концессиях", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов", – сказал глава "Укрзализныци".

По словам Кравцова, благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него на левом берегу Киева современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

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Как сообщалось, ранее директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский заявил, что компания не видит экономической целесообразности достраивать Дарницкий вокзал в Киеве.

Ранее, в 2015 году, "Укрзализныця" планировала открыть в недостроенном здании Дарницкого вокзала административную часть, торговый комплекс и вела переговоры о возможном открытии там гостиницы.

Напомним, еще в 2013 году Министерство инфраструктуры Украины и Государственное территориальное отраслевое объединение "Южно-Западная железная дорога" заявляли о намерениях привлечь инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве по ул. Привокзальная, 3.

Тогда ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства составляла, согласно документации, 1,79 млрд грн в соответствии с технико-экономическим обоснованием, утвержденным распоряжением правительства №758 от 19 сентября 2007 года.

Отмечалось также, что на пассажирском вокзальном комплексе на станции "Дарница" не завершено строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, тоннель без отделки и инженерных сетей), открытой стоянки автомобилей на 300-350 машиномест с двухуровневым подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотвода.

Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве была завершена в январе 2007 года. В ее состав вошли транзитный пешеходный тоннель под всеми путями с выходами на платформы, южный вестибюль, южный и северный участки привокзальной площади, а также временные автостоянки на 162 и 18 машиномест.