 Глава НАБУ анонсировал выдачу властями Испании беглого экс-нардепа Онищенко

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил в эфире "24 канала", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", – сказал Сытник.

По словам директора НАБУ, Онищенко будет экстрадирован, скорее всего, в декабре этого года.

"Есть определенная ориентировочная дата – это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", – пояснил Сытник.

В то же время Онищенко заявил, что решение о его экстрадиции может быть реализовано только с согласия Кабинета министров Испании.

"В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только с согласия Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017 года и три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И суд одобрил и дал мне разрешение на добровольное возвращение. И вернусь я в Украину... в том случае, если захочу этого я", – написал Онищенко на своей странице в сети Facebook.

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Как сообщалось, 25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" была задержана мать Онищенко Инесса Кадырова, которую депутат использовал в организации своих газовых схем. 1 августа Соломенский районный суд Киева избрал для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.