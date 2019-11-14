 Минфин планирует одолжить за границей в 2020 году $4,9 миллиарда

Об этом правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца сообщил на конференции рейтингового агентства Fitch, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим увеличивать долю заимствований в национальной валюте", – отметил чиновник.

Про словам уполномоченного, на погашение основной суммы госдолга в следующее году планируется направить 282,1 млрд грн ($10,3 млрд ) и 141,5 млрд грн ($5,1 млрд) – на выплату процентов.

Буца добавил, что еще 12 млрд грн планируется привлечь за счет приватизации.

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Правительственный уполномоченный отметил, что с начала этого года совокупный госдолг Украины сократился с 60,9% ВВП – до 51,2% ВВП на сентябрь этого года, хотя в долларовом выражении он вырос с $78,3 млрд до $83 млрд.

Буца также указал, что доля долга в гривне за это время увеличилась с 33% до 40%, а в долларах сократилась с 48% до 42%, долг в евро увеличился с 9% до 11%.

Государственный уполномоченный по госдолгу добавил, что небольшая доля евро в долге позволяет рассматривать возможности ее увеличения.