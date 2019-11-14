 Нацбанк обязал бизнес подтверждать основания снятия наличных для расчетов с физлицами

Соответствующие изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте внесены постановлением НБУ №131 от 7 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Лига:Закон".

Согласно постановлению, банк сможет потребовать подтверждающие документы для изучения клиента с учетом риск-ориентированного подхода.

Также НБУ установил обязанность предприятия определить и утвердить внутренним документом место и способ хранения обособленными подразделениями ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме. Это же касается формата их хранения, который должен обеспечивать визуальный просмотр ежедневных Z-отчетов представителями Государственной налоговой службы, а также ответственное лицо за хранение этих чеков.

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Кроме того, установлена ​​обязанность работника учреждения или предприятия использовать квалифицированную электронную подпись для подписания электронного кассового документа.

Так, физлицо-предприниматель для подписания электронного кассового документа имеет право использовать квалифицированную электронную подпись либо усовершенствованную электронную подпись.

Физическое лицо для подписания электронного кассового документа также может использовать простую электронную подпись.

Также предприятие имеет право использовать квалифицированную электронную печать банка или усовершенствованную электронную печать как дополнительный реквизит электронного кассового документа.