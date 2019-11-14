 Комитет Рады одобрил госбюджет на 2020 год ко второму чтению, – Маркарова

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Бюджетный комитет после активного обсуждения одобрил изменения в Бюджетный кодекс и проект государственного бюджета на 2020 год с рядом уточнений и поправок ко второму чтению", – сообщила глава Минфина.

Как сообщалось, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что Верховная Рада намерена принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете на 2020 год", что является принятием проекта закона о госбюджете в первом чтении.