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 Комитет Рады одобрил госбюджет на 2020 год ко второму чтению, – Маркарова

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил законопроект о государственном бюджете на 2020 год к рассмотрению во втором чтении.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Бюджетный комитет после активного обсуждения одобрил изменения в Бюджетный кодекс и проект государственного бюджета на 2020 год с рядом уточнений и поправок ко второму чтению", – сообщила глава Минфина.

Как сообщалось, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что Верховная Рада намерена принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете на 2020 год", что является принятием проекта закона о госбюджете в первом чтении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159611
 
 
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