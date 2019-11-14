 Владельцы аэропорта "Жуляны" отказались от планов по реконструкции взлетной полосы

Об этом совладелец управляющей воздушными воротами компании "Мастер-Авиа" Василий Хмельницкий заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Много планов есть. Во-первых, мы не будем делать полосу более мощной, чтобы летали большие самолеты. Мы понимаем, что шум мешает жителям. Но тот шум, который есть – он допустимый", – заявил Хмельницкий.

По словам бизнесмена, в аэропорту планируется построить бизнес-центр и гостиницу, хотя ранее вместо строительства гостиницы владельцы "Мастер-Авиа" предпочли направить 630 млн грн на строительство нового терминала, чтобы разгрузить очереди.

Хмельницкий также сообщил, что прибыль Жулян до налогооблажения (EBITDA) в 2018 году составила $25 млн.

"На хлеб с икрой не хватает. Но в принципе нормально. У нас там $28 млн кредит. И чтобы вы поняли, нам еще три года выплачивать проценты и кредит", – добавил Хмельницкий.

Как сообщалось, в мае другой совладелец компании "Мастер-Авиа" Денис Костржевский заявлял, что в ближайшие 3-5 лет в аэропорту "Киев" им. Сикорского продлят взлетно-посадочную полосу для приема более тяжелых воздушных судов.

По словам Костржевского, документы для выделения дополнительных земельных участков по торцам полосы находятся на рассмотрении в Киевской государственной городской администрации.

Напомним, по итогам 2018 года аэропорт "Жуляны" занял второе место среди воздушных ворот Украины по пассажиропотоку, обслужив 2,8 млн пассажиров.