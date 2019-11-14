 Россия роздала жителям оккупированного Донбасса 170 тысяч паспортов

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Дон 24", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство – на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад", – сказал Голубев.

При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим особой нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

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Как сообщалось, в апреле президент РФ Владимир Путин упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В июле Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российских паспортов, выданных жителям Донбасса. В Евросоюзе сообщили, что разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможному непризнанию" паспортов РФ, выданных жителям районов Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским боевикам.