 Итоги недели: Бюджет-2020, продажа земли и задержание главы "Райффайзена"

ФИНАНСЫ

Рада приняла бюджет на 2020 год

Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год". В доработанном ко второму чтению документе, среди прочего, появился 1 млрд грн на ремонт аэродрома в аэропорту Днепра, но исчезло 4,4 млрд грн на удешевление кредитов аграриям на покупку земли.

Размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы в доработанном законопроекте остались на уровне, предложенном Кабмином к первому чтению (2 027 грн и 4 723 грн соответственно с 1 января 2020 года).

Для принятия госбюджета Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс. При этом депутаты вопреки планам правительства поддержали поправку, оставив местным бюджетам около 7 млрд грн акциза на нефтепродукты, которые предлегалось направить в Дорожный фонд.

После принятия госбюджета Рада также утвердила свою смету на 2020 год в сумме 2,01 млрд грн.

Миссия МВФ вернулась в Украину

Миссия Международного валютного фонда 14 ноября прибыла в Киев для продолжения дискуссии о новой программе расширенного финансирования EFF. Украина надеется договориться о новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд.

Минфин разместил облигации внутреннего займа в долларах под 4% годовых

Минфин на аукционах 12 ноября привлек от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10,9 млрд грн, в том числе благодаря размещению номинированных в долларах США двухлетних облигаций на $304,8 млн, ставку по которым удалось снизить до 4,02%.

По итогам аукционов портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов достиг очередного рекорда в 104,9 млрд грн.

Совет Нацбанка переизбрал главой Данилишина

Совет Национального банка на заседании 14 ноября переназначил главой доктора экономических наук Богдана Данилишина, который занимает эту должность с октября 2016 года.

Рада создала агентство по управлению госдолгом

Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, которыми предусматривается создание Долгового агентства, как отдельного органа. После его создания Минфин больше не будет осуществлять оперативное управлени госдолгом, а будет только определять стратегические цели для агентства.

После отмены валютных лицензий физлица вывели из Украины 76 миллионов евро

С 7 февраля 2019 года по настоящее время в пределах е-лимитов почти 4,3 тыс. физических лиц осуществили 7,2 тыс. операций по выводу средств на общую сумму 76 млн евро. В то же время 180 юридических лиц осуществили 700 операций на сумму 45 млн евро.

IFC утвердил возможность вхождения в капитал "Укргазбанка"

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка одобрила выделение государственному "Укргазбанку" 5-летнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Распродажа на AliExpress в "День холостяка" вызвала задержки в работе "Приватбанка"

"Приватбанк" пояснил сбой в работе платежных сервисов 11 ноября распродажей китайского интернет-магазина AliExpress в "День холостяка". Нагрузка на процессинг банка в несколько раз превышала стандартный объем до 30 тыс. платежей в минуту.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост ВВП в третьем квартале замедлился до 4,2%

По данным Госстата, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 4,2%, по сравнению с 4,6% во втором квартале. По сравнению со вторым кварталом ВВП увеличился на 0,7%.

Дефицит внешней торговли превысил $4 миллиарда, – Госстат

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли за первые три квартала 2019 года составило $4,07 млрд, тогда как за первые 9 месяцев 2018 года оно также было отрицательным – $3,83 млрд.

Польша насчитала у себя 900 тысяч украинских заробитчан

В Польше работают более 1 млн мигрантов, в их числе около 900 тысяч украинцев, в среднем работник из Украины работает в Польше около семи месяцев, свидетельствуют подсчеты Национального банка страны.

ВЛАСТЬ

Рада приняла закон о продаже земли в первом чтении

Верховная Рада голосами депутатов от "Слуги народа" и внефракционных приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме.

Рада приняла законопроект об электронных земельных торгах

Законопроектом предусмотрено введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Рада одобрила криминальное наказание за нелегальную добычу янтаря

Верховная Рада приняла за основу законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря, устанавливающий уголовную ответственность за незаконную добычу и сбыт янтаря, мораторий на вывоз необработанного сырья за границу и введение аукционов по продаже разрешений на легальную добычу янтаря.

Рада одобрила отмену государственной монополии на производство спирта

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Рада одобрила ликвидацию связанной с нардепом Яценко схемы при продаже недвижимости

После скандала с возможным подкупом депутатов от "Слуги народа" в финансовом комитете Рада приняла за основу проект закона "О ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости", которую связывают с окружением нардепа Антона Яценко.

Зеленский подписал закон о вознаграждении для обличителей коррупции

Закон определяет правовой статус обличителя коррупции, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты таких лиц. Обличитель также сможет получать вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления.

Зеленский подписал закон о создании нового оператора ГТС Украины

Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Перед этим в пятницу Верховная Рада внесла уточнения в указанный закон и отклонила постановление об его отмене.

Кабмин уволил главу "Укрпатента"

Уволены глава госпредприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент) Андрей Кудин, глава департамента интеллектуальной собственности Минэкономики Валерий Жалдак и руководитель Национального Офиса интеллектуальной собственности, сообщил министр Тимофей Милованов.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" повысил цены на газ для населения на 15%

"Нафтогаз Украины" увеличил цену на газ для населения в ноябре на 14,7% (на 626,24 грн) по сравнению с ценой прошлого месяца – до 4 899 грн за тыс. кубометров (без НДС и транспортировки). В то же время, это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

Цены на рынке электроэнергии обновили исторический минимум

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 14 ноября в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" (ОЭС) упала до минимального значения в истории – 919,8 грн/МВт-ч, преимущественно, из-за снижения потребления ввиду аномально теплой погоды в ноябре.

Рада одобрила законопроект о внесении изменений на рынке электроэнергии

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право НКРЭКУ до 1 июля 2023 года устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии для каждой торговой зоны, а также устанавливать обязанность для производителей продавать электроэнергию на рынке "на сутки вперед".

Арестованные ТЭЦ Дубневичей отдали в управление "Нафтогаза"

Из-за проблем с началом отопительного сезона новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" назначили ООО "Нафтогаз Тепло", входящее в группу компаний "Нафтогаз Украины". Компания должна обеспечить запуск отопления в двух городах Львовской области.

ДТЭК Ахметова завершил строительство новой ВЭС в Запорожской области

Холдинг ДТЭК Рината Ахметова завершил строительство Орловской ветроэлектростанции в Запорожской области мощностью 100 МВт, после этого общая мощность проектов ДТЭК в "зеленой" генерации достигла 1 ГВт.

Германия приняла поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока-2"

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, подразумевающие, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Однако власти страны теперь могут иницировать исключение из этих правил.

КОРПОРАЦИИ

"Газпром" отменил размещение евробондов из-за "Нафтогаза"

По данным российских СМИ, "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги по инициативе "Нафтогаза Украины" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Перед этим "Нафтогаз" добился ареста счетов SPV-компании для выпуска еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах – GazAsia Capital S.A.

Коломойский через суд отменил долг перед "Приватбанком" на 7,5 миллиардов

Компания Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова смогла через суд отменить долги перед государственным "Приватбанком" на 7,5 млрд грн. Северный апелляционный хозсуд счел спорными условия кредитных договоров, заключенных с компанией во времена, когда банк принадлежал тому же Коломойскому. Банк оспорил это решение в Верховном суде.

У младшего брата Медведчука нашли связи с российским бизнесом

Младший брат Виктора Медведчука Сергей, который летом 2019 года неудачно баллотировался в депутаты Верховной Рады, оказался советником гендиректора концерна "Россиум" Романа Авдеева. По данным росСМИ, Сергей Медведчук участвует в принятии решений в отношении развития российской "Аптечной сети 36,6".

Ахметов решил закрыть сеть супермаркетов "Брусничка"

Суд начал процедуру банкротства управляющей сетью супермаркетов "Брусничка" компании "Украинский ритейл" Рината Ахметова по заявлению ее генерального директора. Компания уже закрывает сеть своих магазинов, ее общая кредиторская задолженность составляет 1,1 млрд грн.

Коломойский заявил о готовности сотрудничать с Россией в обмен на кредиты

Олигарх Игорь Коломойский в интервью The New York Times заявил, что для Украины настало время повернуть в сторону России, а финансирование из РФ может заменить кредиты МВФ. "Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с радостью дали их нам сегодня", – заявил Коломойский.

Медиа-группа Ахметова запустит третий футбольный телеканал

"Медиа Группа Украина" Рината Ахметова в феврале 2020 года в дополнение к телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2" запустит телеканал "Футбол 3". Ранее стало известно, что в декабре 2019 года медиахолдинг Ахметова запустит информационный телеканал "Украина 24".

Россия разрешила поставки угля для "Метинвеста" Ахметова

"Метинвест" Рината Ахметова в ноябре впервые с начала 2019 года получил согласование Минэкономразвития РФ на поставку 70 тысяч тонн российского угля. Поставщиком со стороны России является компания "Северсталь менеджмент" Алексея Мордашова.

Коломойский и Боголюбов выплатили "Приватбанку" 10 миллионов фунтов судебных расходов

Бывшие собственники "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Апелляционного суда Лондона, победу в котором в октябре одержал государственный банк.

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Урожай зерновых составит рекордные 74 миллиона тонн

По прогнозу Минэкономики, в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в Украине составит около 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году.

По состоянию на 12 ноября украинские аграрии собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га. Такой показатель уже превысил результат урожая зерновых за 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

ТРАНСПОРТ

Рада утвердила введение трехлетнего плана ремонтов дорог

Верховная Рада утвердила внесение изменений в Бюджетный кодекс и в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" для внедрения планирования ремонта и строительства автомобильных дорог на 3 года.

"Укроборонпром" подписал контракт на поставку первого самолета Ан-178 для полиции Перу

ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома", подписало контракт с Министерством внутренних дел Перу на поставку первого самолета Ан-178, который заменит на службе перуанской полиции Ан-32Б.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

АМКУ открыл еще одно дело против МХП Косюка из-за повышения цен на курятину

Антимонопольный комитет открыл второе дело против агрохолдинга МХП Юрия Косюка из-за необоснованного повышения цен на курятину в июле-августе 2017 года. В июне АМКУ начал расследование действий группы МХП по признакам злоупотребления монопольным положением.

Налоговая служба разъяснила применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" третьей группы

Принятый закон о расширении использования кассовых аппаратов (РРО) не требует их применения физлицами-предпринимателями, если расчеты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карточек и средства перечисляются с текущего счета покупателя на счет продавца, либо вносятся на счет через кассу банка.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ задержало главу "Райффайзен Банка Аваль" по делу о рефинансировании банка Бахматюка

В ночь на 12 ноября НАБУ задержало 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей, "Райффайзен Банк Аваль" уже пообещал внести эту сумму.

По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита в сговоре с бывшим собственником банка, зная, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

Позднее НАБУ также письмом сообщило о подозрении бывшему владельцу и экс-главе правления "VAB Банка" Олегу Бахметюку и Денису Мальцеву, поскольку их местонахождение неизвестно. По словам Бахматюка, он сайчас находится в Швейцарии.

НАБУ задержало на взятке главу департамента Офиса Зеленского

НАБУ задержало руководителя главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Сетлану Кондзелю. По данным следствия, она вместе с двумя сообщниками вымогала $300 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины" и была задержана при получении первой половины средств.

У депутата от партии Зеленского нашли тайный сигаретный бизнес и особняк на Кипре

Как выяснили журналисты, фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова на Кипре.

Сам Холодов ранее заявлял, что никакого табачного бизнеса у него никогда не было, теперь утверждает, что продал компанию в прошлом году.

Глава НАБУ анонсировал выдачу властями Испании беглого экс-нардепа Онищенко

Бывшего народного депутата Александра Онищенко, скрывающего от следствия в Испании, должны экстрадировать в Украину в декабре 2019 года, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Сам Онищенко заявляет, что добровольно попросил испанский суд разрешить ему вернутся в Украину и приедет в страну, когда захочет.

Друг Богдана получил разрешение на застройку проблемной территории на Печерске

Компания из орбиты девелопера Андрея Вавриша получила разрешение строить высотки на улице Ольшанской на столичном Печерске, несмотря на отсутствие ключевых документов. В первой очереди строительства запланирован дом на две секции высотой 16 и 24 этажа.

МХП Косюка финансировал фонд, нанявший лоббистов для Порошенко

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка подтвердил информацию о финансировании пятью его предприятиями "Фонда поддержки реформ в Украине", который оплачивал услуги американской лоббистской компании BGR в 2017-2018 годах для Национального совета реформ во главе с бывшим тогда президентом страны Петром Порошенко.

Суд разрешил заочный арест беглого экс-главы Нацкомиссии по тарифам Вовка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда по просьбе прокурора избрала меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, а также для экс-замначальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского. Оба они сбежали из Украины и объявлены в розыск.