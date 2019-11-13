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 Зеленский подписал закон об аудите безопасности автомобильных дорог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно управления безопасностью автомобильных дорог" № 200-IX, принятый парламентом 17 октября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Документ разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в развитых европейских странах.

Так, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей вследствие дорожно-транспортных происшествий".

Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины к международной дорожной сети с высоким уровнем безопасности инфраструктуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159540
 
 
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