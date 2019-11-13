 Производство молока в Украине впервые опустится ниже 10 миллионов тонн

Об этом сообщила ведущий научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Козак, передает БизнесЦензор.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в этом году объемы производства молока могут сократиться по сравнению с прошлым годом на 3,5% – до 9710 тыс. тонн.

При этом на предприятиях производство этого вида продукции уменьшится с 2755,5 тыс. тонн до 2721 тыс. тонн (-1,3%). В хозяйствах населения производство молока сократится с 7308,5 тыс. тонн до 6988 тыс. тонн (-4,4%).

По оценкам ученых, поголовье коров может уменьшиться до 1840 тыс. голов (-4,1%), в том числе: на предприятиях – до 440 тыс. голов (-5,9%), а в хозяйствах населения – до 1400 тыс. голов (-3,6%).

Наиболее критической является ситуация с поголовьем коров в сельскохозяйственных предприятиях. Ведь в 2018 году, впервые во времена независимости Украины, они продемонстрировали прирост на 1,2%. Зато в текущем – вырезали почти 30 тыс. коров.

Соответственно к сокращению производства молока за девять месяцев отмечается уменьшение объемов его реализации на перерабатывающие предприятия: сельскохозяйственными предприятиями – на 4%, хозяйствами населения – на 23%. То есть за 2019 год перерабатывающие предприятия недополучат по сравнению с прошлым годом до 10% молока.

По словам Козак, дефицит качественного сырья в свою очередь приводит к повышению цены на него. Так, темп роста цены на молоко в 2019 году был выше, чем в прошлом году. Цена за январь-сентябрь текущего года выросла на 7,4% против аналогичного периода 2018 года.

Внутренняя цена в Украине на качественное молоко уже давно отвечает, а в последние месяцы даже превышает, мировой. Такая тенденция будет сохраняться до конца года.

В то же время расходы на материально-технические ресурсы, потребляемые в молочном производстве, выросли за девять месяцев лишь на 1,2%.

При таких условиях, рентабельность производства молока в предприятиях в 2019 году ожидается на уровне 18-20%.