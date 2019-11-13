 Цены на рынке электроэнергии обновили исторический минимум

Об этом сообщается в разделе Ежедневные результаты торгов на сайте ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

Такого снижения цены не было с начала запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

"Такая цена обусловлена теплой погодой и профицитом электроэнергии "Объединенная энергосистема Украины", – пояснили в компании.

В ходе торгов объем предложения составлял 189,5 млн кВт-ч, что на 71% превышает объем спроса – 110,5 млн кВт-ч.

В то же время средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 14 ноября в торговой зоне "Бурштынскго острова", где ДТЭК имеет монополию на производство и импорт электроэнерги, выросла до 1170,39 грн за МВт-ч. Тут объем предложения составлял 14,4 млн кВт-ч при спросе в 14,9 млн кВт-ч.

Как сообщалось, ранее в НЭК "Укрэнерго" пояснили введение ограничений на производство электроэнергии на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС, ограничения генерации на ТЭС и кратковременные ограничения производителей электроэнергии из альтернативных источников, а также импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, значительным уменьшением потребления электроэнергии в ноябре 2019 года из-за аномально теплой температуры воздуха в ноябре.

По данным "Укрэнерго", из-за этого ежедневный профицит мощности в ОЭС Украины составляет около 2ГВт.