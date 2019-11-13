 Верховный Суд запретил НАБУ публиковать фамилии коррупционеров до приговора суда

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 8 ноября, передает БизнесЦензор.

В указанном деле суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска физлица, мотивируя решение тем, что истец является публичным лицом, а спорная статья содержит сведения, составляющие предмет значительного общественного интереса.

В свою очередь Апелляционный суд частично удовлетворил иск и обязал НАБУ удалить спорную статью с сайта. Суд отметил, что с учетом отсутствия обвинительного приговора в отношении истца НАБУ нарушило его неимущественное право на использование своего имени.

Верховный Суд в итоге оставил постановление апелляционного суда без изменений. Суд указал, что частью 4 ст. 296 ГК Украины предусмотрено, что имя лица, которое задержано, подозревается или обвиняется в совершении преступления, может быть обнародовано только в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

"Коллегия судей отметила, что наличие общественного интереса не исключает необходимости соблюдения положения ч. 4 ст. 296 ГК Украины, ведь гражданским законодательством установлен запрет не в распространение информации об уголовных производствах, которая может быть предметом общественного интереса, а именно на использование имени обвиняемого до вступления в законную силу обвинительного приговора", – сказано в сообщении.

Кроме того, учитывая положения ст. 32 Конституции Украины необходимо различать дела о защите достоинства, чести или деловой репутации путем опровержения недостоверной информации (права на ответ) и дела о защите других личных неимущественных прав, в частности перечисленных в ст. 270 ГК Украины, нарушенных в связи с распространением о лице информации, неприкосновенность которой специально охраняется Конституцией и законами Украины и распространение которой может нанести моральный ущерб даже в случае, если такая информация соответствует действительности и не порочит достоинства, чести или деловой репутации.

Как следует из материалов дела, речь идет об иске обвиняемого в причастности к присвоению средств "Энергоатома" и Восточного ГОКа бывшем народном депутате, главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николае Мартыненко, фамилия которого фигурировала в публикациях на сайте НАБУ.