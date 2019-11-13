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 Лоукостер Norwegian запустит сразу 8 новых рейсов из Польши

Норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian Air в летнем расписании 2020 года начнет летать по 16 новым маршрутам, из которых 8 придется на польские аэропорты.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek lotniczy, передает БизнесЦензор.

Так, из Гданьска, Познани, Щецина, Вроцлава появятся прямые рейсы норвежского перевозчика в Осло, Тронхейм, Стокгольм и Копенгаген. Новая летная программа стартует 31 марта 2020 года.

"Мы рады объявить 8 новых рейсов из Польши по нескольким скандинавским направлениям. Для польских пассажиров это означает более низкие сборы, большую гибкость путешествий, отличный сервис, Wi-Fi на борту новых, экологически чистых самолетов. Польша - это рынок, который интересует нас все больше и больше", - заявил вице-президент по коммерческим вопросам Norwegian Air Магнус Марасунд.

Рейсы из Гданьска в Копенгаген, Гетеборг и Тронхейм будут выполняться два раза в неделю. С такой же частотой будут обслуживаться маршруты Познань-Осло, Познань-Копенгаген, Вроцлав-Осло и Щецин-Копенгаген. Рейсы Гданьск-Стокгольм будут выполняться четырежды в неделю.

Кроме Польши, Norwegian откроет также три новых направления в Литву. Будут запущены рейсы Каунас-Осло, Паланга-Копенгаген и Паланга-Стокгольм.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159532
 
 
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