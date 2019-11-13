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 Власть, Коррупция
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Все про:НАБУ (742) взятка (146) Богдан Андрей (31) Офис Президента (25)

 НАБУ сообщило о подозрении главе департамента Офиса Зеленского

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении задержанной накануне руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, о подозрении по этому делу также сообщено бывшей заместительнице министра культуры (в 2011 году) и посреднику, передает БизнесЦензор.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

12 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере $300 тыс. с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента, ее сообщницу – бывшую замминистра культуры в 2011 году и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме $150 тыс.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Устанавливаются другие лица-участники преступной группы", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным источника Цензор.НЕТ, сотрудниками НАБУ на взятке в $150 тыс. задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.

Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159528
 
 
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Не посадять. Таку даму і на парашу, без косметики, та ні за що. Покричать, щоб бидло заспокоїти, а потім спустять на гальмах, тихенько.
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Справу затруть так само. як, інцидент з любителем повій - його ніяк не покарали.
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