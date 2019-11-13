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 Суд оставил в силе меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+", – САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 13 ноября отказала в изменении меры пресечения должностному лицу группы компаний "ДТЭК", подозреваемому в рамках дела "Роттердам+".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает БизнесЦензор.

"По результатам рассмотрения суд постановил отказать в удовлетворении указанных ходатайств и оставить в силе решение суда первой инстанции, которым к подозреваемому была применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Кроме того, возложен ряд процессуальных обязанностей", - сказано в сообщении.

Таким образом, суд подтвердил обоснованность подозрения, а также наличие оснований для применения меры пресечения подозреваемому. 

"Указанное постановление суда окончательное и обжалованию не подлежит", - отметили в САП.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовного производства по формуле "Роттердам+" в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ 8 августа 2019 года уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники группы "ДТЭК".

Соломенский райсуд Киева 16 августа избрал меру пресечения еще одному фигуранту в деле "Роттердам+" - залог в 9,5 млн грн и личные обязательства. Речь идет о фигуранте дела "Роттердам+" - генеральном директоре "ДТЭК Сети" Гелюхе, который ранее был уведомлен о подозрении. За другого фигуранта дела - советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового - был внесен определенный судом залог в размере 10 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159526
 
 
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