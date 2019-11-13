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 Alibaba готовит размещение акций в Гонкоге на рекордные $13 миллиардов

Китайский гигант Alibaba Group планирует уже в четверг дать старт продаже акций в Гонконге, и, как ожидается, сможет привлечь до $13,4 млрд.

Об этом говорится в предварительном проспекте листинга, направленном Гонконгской фондовой бирже в среду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

За счет привлеченных средств от планируемого в Гонконге листинга Alibaba Group планирует увеличить инвестиции в свои платформы онлайн-развлечений, контента и туризма.

В частности, компания увеличит инвестиции в платформу онлайн-доставки и местных услуг Ele.me и онлайн туристическую группу Fliggy.

Alibaba также планирует потратить больше средств на разработку Youku, которая, по словам компании, является одной из ведущих онлайн видеоплатформ в Китае.

Проспект размещения, которое может стать крупнейшим в мире трансграничным вторичным листингом, не содержит информации о сроках, но процедура может начаться уже в четверг, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

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Как сообщалось, китайская Alibaba Group установила новый рекорд продаж в День одиноких людей (или День холостяков), который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября. По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше 268 млрд юаней ($38,3 млрд). Покупателями выступили, по предварительным оценкам, около полумиллиарда людей как из КНР, так и со всего мира.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159523
 
 
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