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 Нацкомиссия выставит на тендер для запуска 5G бывшие частоты оператора FreshTel

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение выдать общенациональную лицензию на пользование радиочастотным ресурсом в полосе 3400-3600 МГц на конкурсной или тендерной основе.

Как уточнила представитель НКРСИ, это частоты диапазона n78, которые сейчас стандартизуются под технологию 5G на Всемирной конференцией радиосвязи 2019 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, регулятор согласовал без замечаний проект распоряжения Кабинета министров об утверждении плана мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году 5G.

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Как сообщалось, НКРСИ в феврале 2019 года приняла решение об аннулировании ООО "Украинские новейшие технологии" (бренд FreshTel) лицензии на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) Украины в полосах радиочастот 3400…3600 МГц.

Украинский Wimax-оператор FreshTel (ООО "Украинские новейшие технологи") приостановил работу в конце 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159518
 
 
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