[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.32 26.74
 Корпоративные отношения
  209  0
Все про:сигареты (131) Антимонопольный комитет (765)

 АМКУ рекомендовал табачным компаниям ограничить монополию при продаже сигарет

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованным рекомендациям на сайте ведомства, после штрафа в 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия, наложенного на производителей и дистрибьютора сигарет "Тедис Украина", ситуация на рынке не изменилась.

"Через ООО "Тедис Украина" и сейчас продолжает проходить основной объем произведенных сигарет для реализации. Заключение прямых договоров с производителями другими дистрибьюторами остается сложным. Отсутствует понимание, каким образом производители отбирают таких дистрибьюторов, что приводит к поддержанию искусственной монополии на рынке", - утверждают в АМКУ.

Кроме того, по данным комитета, с августа 2019 года в АМКУ поступило большое количество заявлений от участников рынка сигарет на действия "Тедис Украина" и некоторых производителей на ограничение объема реализации сигарет с марта этого года.

Учитывая указанное, АМКУ рекомендует производителям привести отношения в реализации сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции. В частности, прекратить и в дальнейшем воздержаться от необоснованного ограничения объема реализации сигарет, разработать и обнародовать условия (критерии) к дистрибьюторам, обеспечить заключение с потенциальными дистрибьюторами договоров на поставку табачных изделий и обеспечить реализацию производимого товара дистрибуторам в объемах, которые не приведут к установлению и/или дальнейшему сохранению монопольного положения на рынке дистрибьюции сигарет.

В то же время АМКУ отмечает, что условия для дистрибьюторов должны быть такими, которые не приведут к монополизации сигаретной дистрибьюции, то есть не должны быть прописаны таким образом, чтобы им могли соответствовать только один-два покупателя.

Кроме того, по мнению комитета, под определение "дистрибьютор" в этих рекомендациях не могут подпадать субъекты хозяйствования, связанные с производителем (или друг с другом) отношениями контроля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159515
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский земельная реформа земля Коломойский НАБУ НБУ Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх