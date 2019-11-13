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 Сжиженный газ обойдет трубопроводный по объемам продаж за 10 лет, – МЭА

Международная торговля сжиженным природным газом (СПГ) к концу 2020-х годов превысит по объемам продажи сырья, поставляемого по трубам.

Это следует из ежегодного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В основном это будет обеспечено растущим спросом на газ в развивающихся странах Азии. 

По оценкам МЭА, к 2030 году мировая торговля СПГ увеличится на 70% (с уровней 2018 года) и составит 598 млрд кубометров. К 2040 году этот показатель вырастет до 729 млрд кубометров. В то же время торги трубопроводным газом к 2030 году вырастут лишь на 21% - до 528 млрд кубометров (к 2040 году - до 549 млрд кубометров).

Россия и Ближний Восток останутся крупнейшими регионами, экспортирующими газ, полагает агентство. Россия к 2030 году нарастит поставки на 26% - до 290 млрд кубометров, а к 2040 году - до 336 млрд кубометров. Однако лидером по поставкам СПГ к 2040 году станет Катар.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159509
 
 
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