 Глава концерна Unilever ушел в отставку

Как сообщается в пресс-релизе компании, он покидает пост немедленно, но останется в совете в качестве неисполнительного директора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Деккерс был назначен главой совета директоров Unilever в апреле 2016 года. Теперь он планирует сосредоточиться на руководстве основанной им компании Novalis LifeSciences.

Новым председателем Unilever станет Нильс Андерсен, который является неисполнительным директором компании с апреля 2015 года.

Англо-голландский концерн Unilever открыл представительство в Украине 1 мая 1993 года. В 1998 году зарегистрировано ООО "Юнилевер Украина" с центральным офисом в Киеве.

Портфель торговых марок Unilever в Украине включает в себя известные бренды пищевых продуктов: чай Lipton, Brooke Bond и "Бесида", супы и основы для приготовления горячих блюд Knorr; а также популярные торговые марки средств личной гигиены и бытовой химии: косметические средства Dove, Radox, "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Бархатные ручки", "Сто рецептов красоты" и др.; средства по уходу за волосами Clear, Dove, Timotei, "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", дезодоранты Axe, Dove, Rexona, "Чистая линия"; чистящие и дезинфицирующие средства Cif, Domestos и Glorix, средства по уходу за полостью рта "Лесной Бальзам".