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 Объемы перевозки зерна по Днепру выросли в 2 раза

За 10 месяцев 2019 года объем перевезенных по Днепру зерновых грузов составил 3,92 млн тонн, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Администрация морских портов", передает БизнесЦензор.

Кроме того, на 24% (до 1,37 млн тонн) вырос объем перевозки металлопродукции речным транспортом.

В то же время перевозки нефтепродуктов по Днепру сократились на 37,6% (до 37,4 тонн), а строительных материалов и других грузов – на 5,4% (до 4,33 млн тонн).

В целом объем перевезенных по реке грузов в январе-октябре увеличился до 9,6 млн тонн с 7,84 млн тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в течение 10 месяцев наблюдается уменьшение на 30,7% количества проходов судов по Днепру (9972).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159501
 
 
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