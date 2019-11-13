 Перевалка грузов в украинских портах растет рекордными темпами за 6 лет, – АМПУ

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Администрация морских портов", передает БизнесЦензор.

На рост показателя повлияло увеличение перевалки объемов зерна и руды, которые выросли более чем на треть.

Так, за 10 месяцев морские порты перегрузили 43,6 млн тонн хлебных грузов, что на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года. На 33% возросла перевалка руды, составив за 10 месяцев 30,5 млн тонн.

Рост контейнерных перевозок по итогам января-октября увеличился на 19% (+812 тыс. TEU).

При этом львиную долю перевалки обеспечили экспортные грузы, объем которых увеличился почти на четверть: по состоянию на конец октября уже обработано 97,7 млн тонн, что 24% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Рост транзита грузов сравнению с прошлогодними показателями составляет 9,3 млн тонн (+8%). Также на 21,2 млн тонн больше перегружено импортных грузов (+12%).

Среди украинских портов лидерами по перевалке по итогам 10 месяцев стали пять портов, которые обеспечили обработку более 90% всего объема грузов.

В частности, "Южный" перевалил более 43,8 млн тонн (+28,3% по сравнению с прошлогодним периодом), "Николаев" – более 26,9 млн тонн (+20%), "Черноморск" – более 21,1 млн тонн (+23,2%), "Одесса" – более 20,7 млн тонн (+19,4%).

При этом порт "Мариуполь" на Азовском море сумел преодолеть спад перевалки, который длился почти 5 последних лет, и перевалил за указанный период почти 5,3 млн тонн грузов, что на 5,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.

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По данным АМПУ, за 10 месяцев морские порты Украины обработали 9 813 судов, и увеличили на 2,1% прошлогодний показатель.

Больше всего судов проработали в Измаильском морском порту – 2946, в Николаевском – 1474, в порту "Черноморск" – 1391 и в Одесском порту – 1200. При этом наибольший прирост обработки судов наблюдается в портах "Ольвия" (+38%), "Черноморск" (+ 21%) и Херсонском морском порту (+16%).

Количество пассажиров, которые воспользовались услугами водного транспорта в морских портах Украины, с начала года составило 537 тыс., что на 65% больше, по сравнению с прошлогодним периодом.

Из них более 527 тыс. воспользовались внутренними перевозками 65% в основном круизными и прогулочными маршрутами 65% в портах Одесса и Усть-Дунайск. Иностранных пассажиров перевезено 9 795, в портах Усть-Дунайск (круизные речные лайнеры) и Одесса.