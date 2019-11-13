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 "Укртатнафта" Коломойского предложит ввести новые ограничения на импорт бензина

Компания "Укртатнафта", управляющая Кременчугским НПЗ, изучает возможность подачи заявления для проведения антисубсидарного расследования в отношении российских нефтепродуктов.

Об этом на конференции Petroleum Ukraine 2019 сообщил заместитель председателя правления компании Руслан Ляпка, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Пока я не уверен, будем ли мы подавать по белорусам заявление на расследование (антисубсидарное с целью введения квот или пошлин). А вот что касается поставок из Российской Федерации – тут мы будем подаваться однозначно", – сказал Ляпка.

Одним из оснований для подачи такого заявления в компании видят получение российскими производителями обратного акциза.

"Есть все основания, чтобы Украина вводила заградительные пошлины с целью защиты своего рынка. Обратные акцизы, которые получают российские производители, – это прямое субсидирование", – считает Ляпка.

Также топ-менеджер "Укртатнафты" подверг критике правительственное постановление о введении пошлин на российское ДТ, поставляемое по трубопроводу, и на сжиженный газ.

"При формировании этого документа, как нам кажется, поторопились и ввели пошлины только в отношении ДТ, что поставляется по трубопроводу, и это вообще не коснулось ж/д поставок. При введении санкций в отношении СУГ тоже были допущены неточности, потому что те товарные коды, которые предусмотрены в постановлении, касаются только чистых пропана и бутана, а не смеси пропан-бутана", – заявил Ляпка.

В 2018 году "Укртатнафта" дважды подавала заявление о проведении специального расследования: сначала в отношении поставок ДТ и бензина из России и Беларуси, затем – на импорт бензина из Беларуси. В сентябре 2019 году глава "Укртатнафты" Павел Овчаренко не исключил, что компания снова будет поднимать вопрос введения пошлин на белорусские бензины.

Напомним, ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159491
 
 
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