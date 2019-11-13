 Собственники сети MOYO увеличили капитал своего банка на 77 миллионов

Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Увеличение уставного капитала финучреждения до 305 млн грн провели путем размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

С этой целью акционеры приняли решение об эмиссии 386,11 млн простых именных акций банка номинальной стоимостью 0,2 грн каждая. Акции были размещены без осуществления публичного предложения.

Как сообщалось, в 2016 году кипрская компания ABH Ukraine Limited, которая является владельцем "Альфа-банка", закрыла сделку по продаже "Неос Банка" совладельцам крупнейшего дистрибьютора техники Apple в Украине и сети магазинов MOYO и логистического оператора "Евротерминал" в Одессе Андрею Дегоде, Сергею Артюху и Леониду Стольникову.

После этого "Неос Банк" был переименован в "Альтбанк".

Дегода, Артюх и Стольников являются основателями ERC (Enhanced Resource Company) – дистрибьютора компьютерной техники, работающего в Украине с 1995 года.

По данным на 1 января 2019 года Андрею Дегоде, Сергею Артюху и Леониду Стольникову принадлежало по 24,59% акций "Альтбанка", собственником еще 20,07% был глава правления банка Игорь Волох, 6,15% владел Олег Шуптар.

По данным Национального банка Украины, на 1 июля 2019 года "Альтбанк" по размеру общих активов занимал 67 место (637,55 млн грн) среди 76 действовавших в стране банков.