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 После отмены валютных лицензий физлица вывели из Украины 76 миллионов евро

Более 700 операций осуществили 180 юридических лиц с 7 февраля 2019 года по настоящее время в пределах е-лимитов на общую сумму 45 млн евро.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

По словам представителя пресс-службы регулятора, за этот период также почти 4,3 тыс. физических лиц осуществили в пределах е-лимитов 7,2 тыс. операций на общую сумму 76 млн евро.

Как сообщалось, в начале января 2019 года Нацбанк утвердил нормативно-правовые акты, которые стали основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях". 

Новым валютным регулированием предусмотрено более 20 послаблений на валютном рынке, которые были введены с 7 февраля 2019 года. В их числе - отмена индивидуальных лицензий на валютные операции, которые заменила система е-лимитов (2 млн евро в год для юрлиц, 50 тыс. евро в год для физлиц).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159480
 
 
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