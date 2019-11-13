 После отмены валютных лицензий физлица вывели из Украины 76 миллионов евро

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

По словам представителя пресс-службы регулятора, за этот период также почти 4,3 тыс. физических лиц осуществили в пределах е-лимитов 7,2 тыс. операций на общую сумму 76 млн евро.

Как сообщалось, в начале января 2019 года Нацбанк утвердил нормативно-правовые акты, которые стали основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях".

Новым валютным регулированием предусмотрено более 20 послаблений на валютном рынке, которые были введены с 7 февраля 2019 года. В их числе - отмена индивидуальных лицензий на валютные операции, которые заменила система е-лимитов (2 млн евро в год для юрлиц, 50 тыс. евро в год для физлиц).