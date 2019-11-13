 Баканов оценил расходы на сокращение 1,7 тысячи сотрудников СБУ в 1,3 миллиарда

Об этом глава СБУ Игорь Баканов заявил в интервью Главкому, передает БизнесЦензор.

По словам главы ведомства, в планах сокращение сотрудников Службы безопасности за 5-7 лет с нынешних 27 тыс. до 15 тысяч человек.

"В нашем случае эта реформа требует больших средств. Например на 2020 год мы пытались сократить штат на 1 700 человек, это предполагает выплаты из государственного бюджета на уровне 1,3 млрд грн. К сожалению, в бюджете-2020 эти средства не предусмотрены. Возможно, они еще будут предусмотрены", – сказал Баканов.

Глава СБУ отметил, что рассчитываем на поддержку международных партнеров в этом вопросе.

"Но понятно, что мы не можем сократить людей и не выплатить им предусмотрено законом, это не допустимо", – подчеркнул Баканов.

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Глава СБУ добавил, что разработанный ведомством законопроект о реформе спецслужбы предусматривает лишение работников Службы безопасности статуса военнослужащих при условии повышения зарплат.

"Лишить звания военнослужащего – это воспринимается сегодня людьми как попытку лишить их защищенности, и мы с этим должны просто работать. Новым законом мы предусмотрели и новый уровень заработной платы, я думаю, это тоже будет дискуссионный вопрос. Мы хотим приравнять заработную плату до уровня зарплат судей Верховного суда. Например, почему глава Службы безопасности Украины должен получать средств меньше, чем председатель Верховного Суда", – отметил Баканов.

Глава СБУ уточнил, что его зарплата сейчас составляет 57 тыс. грн, а у рядовых сотрудников она значительно ниже.

"Много говорят, что Служба безопасности Украины является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников СБУ и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить такую ​​заработную плату", – добавил Баканов.