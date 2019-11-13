 Украина отправила первую партию говядины в Китай

Об этом сообщила врио главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Обе стороны сделали большой объем работы, провели множество встреч и переговоров. Китайские коллеги провели инспектирование наших предприятий и аудит государственной системы контроля в Украине. Результатами этого стало согласование международного ветеринарного сертификата на экспорт замороженной говядины в Китай и утверждение перечня украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР", – отметила Шевченко.

По словам главы ведомства, первая партия замороженной говядины уже сформирована и отправлена ​​в КНР.

"Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре будет находиться с визитом в КНР для участия в работе совместного подкомитета в сфере СФО, сможет убедиться, что украинская говядина уже на полках китайских магазинов", – добавила Шевченко.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 годах открытие рынков 24 государств для украинских продуктов птицеводства.

Украина по итогам 2018 года открыла 85 новых рынков по разным видам продукции и увеличила количество предприятий, получивших право экспорта пищевых продуктов животного происхождения.