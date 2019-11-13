 Нефьодов назначил временного главу Энергетической таможни

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил в ходе выступления на Petroleum Ukraine 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Назначен новый исполняющий обязанности (главы Энерготаможни таможенной службы, – ред.), это известный вам человек – Андрей Васильевич Хомяк", – сказал Нефьодов.

Глава Таможенной службы уточнил, что Хомяк временно возглавил новосозданный орган Энерготаможни в структуре Таможенной службы. Энергетическую таможню ГФС, функции которой со временем перейдут к Энерготаможне Таможенной службы, продолжает возглавлять Игорь Пиковский.

"Пиковский остается начальником Энергетической таможни ГФС. Этот орган прекратит свою деятельность в ближайшие примерно три недели и его функции перейдут к новой Энерготаможне в структуре Гостаможслужбы", – уточнил Нефьодов.

Андрей Хомяк до назначения и.о. руководителя новой Энерготаможни был заместителем Игоря Пиковского в Энерготаможне ГФС.

Как сообщалось, ранее председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов подготовил приказ об определении зон деятельности 16 украинских таможен на территории страны.

Кабинет министров 2 октября утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16. По словам руководителя Таможенной службы, уже выбраны 16 исполняющих обязанности руководителей региональных таможен для регистрации юридических лиц, из которых назначено 12.

Кроме того, государственную регистрацию как юридические лица получили 11 таможен, тогда как в целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей