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 Министерство инфраструктуры подтвердило увольнение главы крупнейшего порта Украины

Министерство инфраструктуры уволило исполняющего обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Анатолия Яблунивского.

Соответствующий приказ глава Мининфраструктуры Владислав Криклий подписал 4 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Яблунивский уволен соответствии с пунктом 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде (окончание срока трудового договора).

"Оценку деятельности Анатолия Яблунивского как исполняющего обязанности директора порта должны дать правоохранительные органы. Министерство инфраструктуры будет способствовать в расследовании всех фактов", – отмечается в сообщении.

Анатолий Яблунивский возглавил гсопредприятие "Морской торговый порт "Южный" 23 июня 2018 года, на этой должности он сменил Виталия Жуковского.

До этого с апреля 2017 года Яблунивский возглавлял администрацию Херсонского морпорта, работал замначальника порта по эксплуатации ГП "Измаильский морской торговый порт", и.о. замдиректора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности ГП "Черноморский морской торговый порт". В 2001-2011 годы занимал должности заместителя и начальника грузо-разгрузочного района №2 ГП МТП "Южный".

Морской порт "Южный" явсляется крупнейшим в Украине, к середине октября порт перевалил 11,68 млн тонн грузов и выполнил годовой план предприятия на 77 дней раньше срока.

Ранее также сообщалось, что был уволен с должности исполняющий обязанности директора ГП "Одесский морской торговый порт" Виктор Войтко. Также министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы об увольнении со своих постов руководителя ГП МТП "Черноморск" Сергея Сечкина и директора ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" Константина Волощука.

До того Владислав Криклий подписал приказ об увольнении директора госпредприятия "Николаевский морской торговый порт" Сергея Митченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159461
 
 
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