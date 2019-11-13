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Все про:Боголюбов (128) Коломойский (955) суд (2037) Приватбанк (1024)

 Коломойский и Боголюбов выплатили "Приватбанку" 10 миллионов фунтов судебных расходов

Экс-собственники "Приватбанка" (Киев) Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Апелляционного суда Лондона.

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка" агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По решению Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, который подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск "Приватбанка" относительно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк подтверждает, что ответчики пока оплатили более 10 млн фунтов расходов относительно слушания суда первой инстанции, в Высоком суде Лондона в 2018 году и слушания апелляционной инстанции в Лондоне ранее в этом году", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159451
 
 
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Возмещение судебньіх издержек по решению суда - святое дело.
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Да здравствует наш Лондонский суд, самый гуманный суд в мире
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Відразу видно,як працюють суди, де немає зебілів,і як в Україні.
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