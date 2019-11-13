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Все про:Укрзализныця (2484) топливо (266) экономия (58) закупки (1065)

 "Укрзализныця" сэкономила на закупке топлива 90 миллионов за три месяца

Введение новых принципов в системе закупок позволило "Укрзализныце" сэкономить в августе-октябре 2019 года 130 млн грн на закупке горюче-смазочных материалов, в том числе 91 млн грн – на закупке топлива.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"В среднем 44 млн грн в месяц мы сэкономили на закупке горюче-смазочных материалов. С августа по октябрь – более 130 млн грн", – уточнил Кравцов.

В свою очередь директор по закупкам компании Сергей Довгаленко пояснил, что такая экономия стала возможной благодаря общим усилиям и поддержке партнеров, и сейчас "Укрзализныця" смогла стабилизировать запасы и процесс отгрузки, существенно улучшить конкуренцию, снизить маржу и сэкономить 91 млн грн в сравнении не с ожидаемой стоимостью, а с реальным оптовым рынком железнодорожной поставки топлива.

По словам представителя компании, удалось также достичь существенной экономии в размере 39 млн грн на договорам на поставку моторных масел, подписанным в сентябре, но цены по которым были впоследствии понижены в процессе переговоров.

Кроме того, "Укрзализныця" начала анализировать наличие ресурса, баланс остатков по портфелю контрактов, уровень конкуренции, маржу по подписанным договорам, справедливые цены на рынке, а также изменила принципы расчета ожидаемой стоимости и существенно улучшила платежную дисциплину (оплаты проходят через 1-2 рабочих дня после получения налоговой накладной).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159447
 
 
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