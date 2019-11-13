 "Укрзализныця" сэкономила на закупке топлива 90 миллионов за три месяца

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"В среднем 44 млн грн в месяц мы сэкономили на закупке горюче-смазочных материалов. С августа по октябрь – более 130 млн грн", – уточнил Кравцов.

В свою очередь директор по закупкам компании Сергей Довгаленко пояснил, что такая экономия стала возможной благодаря общим усилиям и поддержке партнеров, и сейчас "Укрзализныця" смогла стабилизировать запасы и процесс отгрузки, существенно улучшить конкуренцию, снизить маржу и сэкономить 91 млн грн в сравнении не с ожидаемой стоимостью, а с реальным оптовым рынком железнодорожной поставки топлива.

По словам представителя компании, удалось также достичь существенной экономии в размере 39 млн грн на договорам на поставку моторных масел, подписанным в сентябре, но цены по которым были впоследствии понижены в процессе переговоров.

Кроме того, "Укрзализныця" начала анализировать наличие ресурса, баланс остатков по портфелю контрактов, уровень конкуренции, маржу по подписанным договорам, справедливые цены на рынке, а также изменила принципы расчета ожидаемой стоимости и существенно улучшила платежную дисциплину (оплаты проходят через 1-2 рабочих дня после получения налоговой накладной).