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 Милованов насчитал в частной собственности 27 миллионов га сельхозземель

В Украине в частной собственности уже находятся 27 млн га сельскохозяйственных земель.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения законопроетов о рынке земли, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Львиная доля сельскохозяйственных земель – 27 млн га – находится в частной собственности. Нам нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным. Чтобы он был способен продать один участок и купить другой", – сказал Милованов.

Министр отметил, что около 1 млн га сельскохозяйственных земель сейчас находится в коммунальной собственности, и нужно предоставить общинам право получать от этих земель справедливый доход.

"Общины, которым мы даем больше полномочий в рамках децентрализации, должны иметь справедливый доход от аренды или продажи имущества. Общины должны иметь инструмент для поощрения деловой активности от жителей через открытие доступа к землям общины. В конце концов мы должны передать 8,2 млн га сельскохозяйственных земель, принадлежащих общинам, в руки эффективных фермеров", – подчеркнул министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159443
 
 
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