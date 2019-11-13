 "Нафтогаз" спрогнозировал падение ВВП Украины без транзита газа, – Витренко

Об этом в интервью Укринформу сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает БизнесЦензор.

"Мы почувствуем их уже с января. Ежемесячно мы получали от транзита $200-250 млн, и вот в январе будет фактически последняя проплата за декабрь 2019 года, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно", – сказал Витренко.

Также он добавил, что согласно расчетам НАК, в случае прекращения транзита, "падение экономики (Украины) по наиболее пессимистическому сценарию может составлять до 0,7% с учетом эффекта мультипликатора" вместо прогнозируемого роста на 3,3%.

Витренко считает, что такой сценарий реалистичен, ведь "это решение Путина, и очень сложно предсказать, сможет ли он изменить это решение под давлением международного сообщества и экономических аргументов". А цель Путина – не дать Украине достичь экономического успеха, подчеркнул исполнительный директор "Нафтогаза".

В то же время Витренко надеется, что Украина к такому сценарию готова, поскольку НАК предупреждал заблаговременно и правительство, и всех, кто имел приготовиться, о вероятности такого сценария, а также о возможных последствиях.

Как сообщалось, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее назвал условия для нового контракта по транзиту: отказ от судебных исков и возобновления закупок российского газа.

В "Газпроме" также заявили, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украины необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора". "Газпром" называет срок до 1 января 2020 года. Если эти положения не будут имплементированы в национальное законодательство, "Газпром" "готов к продолжению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий". Также среди требований "Газпрома" - "забыть" о выигранных арбитраже и штрафе, наложенном Антимонопольным комитетом Украины.

В "Нафтогазе" считают, что "Газпром" использует разные поводы, потому что не готов серьезно разговаривать о новый транзитный контракт. Размер уступок, которые требует российский газовый монополист, у НАК оценивают примерно в $22 млрд.