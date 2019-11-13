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 Экс-министр энергетики Тополов увеличит капитал своего банка на 74 миллиона

Банк "Земельный капитал" увеличивает уставный капитал на 73,5 млн грн или на 32,5% – до 300 млн грн путем дополнительного выпуска акций.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, акционеры утвердили увеличение капитала на общем собрании 8 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Банк проведет размещение простых именных акций без осуществления публичного предложения. Цена размещения составит 100 грн за акцию, что равняется ее номинальной стоимости и выше ее рыночной стоимости (95,65 грн).

АО "КБ "Земельный капитал" основан в 1994 году.

Согласно данным НБУ на 1 января 2019 года, бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций банка, который он приобрел в 2016 году.

По данным НБУ, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов банк "Земельный капитал" занимал 66 место (731,22 млн грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159434
 
 
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