 "Укроборонпром" переведет на Prozorro закупки на 4 миллиарда в год

Об этом новый руководитель Департамента закупок "Укроборонпрома" Надежда Бигун сообщила в интервью Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

Как пояснила представитель госконцерна, предприятия "Укроборонпрома" не попадают под действие закона "О публичных закупках", поэтому не используют систему Prozorro. Внутренней политикой концерна еще с 2014 года их обязали использовать для закупок, которые не составляют гостайну, закрытую площадку. Увидеть торги в нем может любой зарегистрированный. Зарегистрироваться сейчас может любой желающий. Однако история торгов недоступна широкому кругу.

"Площадка закрытая, но может зарегистрироваться любой", – подчеркнула Бигун.

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Глава Департамента закупок "Укроборонпрома" заявила, что хочет изменить внутреннюю политику концерна так, чтобы обязать предприятия концерна добровольно использовать для закупок систему Prozorro. Ожидатеся, что это расширит круг поставщиков, создаст большую конкуренцию и позволит общественности следить за качеством тендеров.

Вместе с тем, по Prozorro, как и сейчас на закрытый площадку, не попадут тайные закупки, осуществляемые в рамках государственного оборонного заказа.