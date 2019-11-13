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 Власть, Финансы, Макроэкономика
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 Коломойский заявил о готовности сотрудничать с Россией в обмен на кредиты

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что для Украины настало время отказаться от Запада и повернуть назад в сторону России.

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает БизнесЦензор.

"Все равно они сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", – сказал Коломойский, сравнивая силы России и Украины.

"Люди хотят мира и хорошей жизни, они не хотят воевать. И вы – Америка – вы заставляете нас воевать и не даете нам на это деньги", – сказал Коломойский.

По словам олигарха, финансирование из России может заменить кредиты МВФ.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с радостью дали их нам сегодня", – сказал Коломойский. "Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – добавил он.

Олигарх считает, что Европейский союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому Киеву было бы лучше не расчитывать на это.

"Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор", – сказал Коломойский.

Коломойский настаивает на том, что до сих пор не любит Россию, упоминая массовый голод в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связи с Москвой. Но, как он сказал журналисту, используя нецензурную лексику, Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков. Он также считает, что восстановление связей с Россией стало необходимым для выживания украинской экономики, а травма от войны пройдет.

"Дайте 5, 10 лет и кровь забудут", – сказал Коломойский.

Олигарх также подтвердил, что он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию, а ответствкенные за национализацию банка должны быть наказаны "и за них должна быть возвращена смертная казнь".

Коломойский также заявил, что президент Владимир Зеленский, заявляя, что он не вернет банк его бывшим владельцам, просто говорит то, что от него хотят услышать иностранные инвесторы.

"Он знает, что его не украли... Он говорит то, что вы все хотите услышать", – сказал олигарх.

Коломойский говорит, что верит, что является целью ФБР США, которое, как сообщается, начало расследование финансовых преступлений в его деятельности.

Издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщало, что ФБР ведет расследование против Коломойского из-за возможных финансовых преступлений, в частности, отмывания средств. По словам источников Daily Beast, расследования является широкомасштабным и продолжается довольно давно.

При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а его адвокат заявил, что тот отрицает вину. 

Также ранее Коломойский заявил, что государство может оставить себе "Приватбанк", но должно вернуть ему за это $2 миллиарда.

В октябре президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159422
 
 
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 Топ комментарии
 
Где та петушня которая ему жопу целовала за защиту "Дамбаса" и топила голосовать за него и его шавок? Где вы?
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Пошел ты на х..й!! С такими поворотами!!
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Беня переживает только за свои шкурные интересы. В Европе и США на него завели десятки уголовных дел и он готов опять вернуть Украину вопреки интересам 40 миллионов украинцев в ссср и закрыть железный занавес со всем миром лишь бы его не выдали.
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Где та петушня которая ему жопу целовала за защиту "Дамбаса" и топила голосовать за него и его шавок? Где вы?
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Ось що з коломойським робить рішення лондонського суду про арешт його активів та обмеження витрат до 20 тис. євро на тиждень! Ненадовго вистачило коломойського! Але гнида вона завжди гнида і скрутні обставини тільки показують справжню якість людини! Якість коломойського - гавно!
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жы..ды коломойского накуй с Украины пусть у кацапов и живет
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продешевишь, коломойша...
нае*** рашка и тебя хитромудровжаренного
(а СБУ тут не находит ничего интересного?)
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У жидов(не путать с евреями) все оценивается деньгами. Всё, даже жизнь, если она не их. Ублюдки
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Януковощ №2. Беня фактически признался в измене и работе на росийских окупантов. А так же в том что в Европу мы больше не идем а возвращаемся в шаветский шоюз и опускаем железный занавес. Ждите отмены безвиза ЕС. Будете опять все ездить в Мацку подмывать кацапам сраки за срубли.
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Цирк продолжается. Парад-але в разгаре.
Такими заявлениями он хочет доказать что якобы не имеет отношений с властью:
- ну вы же читали мое интервью, посмотрите у меня с ними разная позиция.
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Беня переживает только за свои шкурные интересы. В Европе и США на него завели десятки уголовных дел и он готов опять вернуть Украину вопреки интересам 40 миллионов украинцев в ссср и закрыть железный занавес со всем миром лишь бы его не выдали.
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Есть хохлы,есть Украинцы.Есть кацапы,есть Русские(ну ооочень мало) Есть хачи ,есть сыны гор, а есть ЖИДЫ , и они ни к евреям,ни к украинцам, вообще ни к какому этносу отношения не имеют, генетический брак природы,и Коломойский один из них!
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Нас лише браття чекають з розпростертими обіймами. Там нас завжди хочуть. Поляки 30 років змінювалися і розвивалися, стукали до НАТО, ЄС, а тепер мають безвіз з США. Бо робили поступово правильні речі. А ми знову йдемо на помойку
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В заголовке написано что Беня хочет кредит от России .
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"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с радостью дали их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги" - вот интересно, что сегодня запоет cамый патриотичный канал "Г+Г" ? После "мову на хлеб не намажешь" ожидаю "мы адиннарот"
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в цього жида остання надія - продати Україну путєну, бо в штатах та англії проти нього справи відкриті, де він програє однозначно й буде голий та босий...
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Я так вважаю, що Беня все своє олігархічне життя хотів бути Ромою Абрамовичем. Коломойский заявил о готовности сотрудничать с Россией в обмен на кредиты - Цензор.НЕТ 4060
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Міцно, мабуть, за цю антиукраїнську гниду взялись в США і Європі, що воно готове в обійми ***** Кацапського кинутись Коломойский заявил о готовности сотрудничать с Россией в обмен на кредиты - Цензор.НЕТ 4709 Коломойский заявил о готовности сотрудничать с Россией в обмен на кредиты - Цензор.НЕТ 8560
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Пора гнать эту ОПГ с Украины за паребрик!
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Зеленский говорит то, что хотят слышать, а делает, как Беня скажет! ручная собачка Бени!
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