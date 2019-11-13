 Коломойский заявил о готовности сотрудничать с Россией в обмен на кредиты

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает БизнесЦензор.

"Все равно они сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", – сказал Коломойский, сравнивая силы России и Украины.

"Люди хотят мира и хорошей жизни, они не хотят воевать. И вы – Америка – вы заставляете нас воевать и не даете нам на это деньги", – сказал Коломойский.

По словам олигарха, финансирование из России может заменить кредиты МВФ.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с радостью дали их нам сегодня", – сказал Коломойский. "Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – добавил он.

Олигарх считает, что Европейский союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому Киеву было бы лучше не расчитывать на это.

"Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор", – сказал Коломойский.

Коломойский настаивает на том, что до сих пор не любит Россию, упоминая массовый голод в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связи с Москвой. Но, как он сказал журналисту, используя нецензурную лексику, Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков. Он также считает, что восстановление связей с Россией стало необходимым для выживания украинской экономики, а травма от войны пройдет.

"Дайте 5, 10 лет и кровь забудут", – сказал Коломойский.

Олигарх также подтвердил, что он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию, а ответствкенные за национализацию банка должны быть наказаны "и за них должна быть возвращена смертная казнь".

Коломойский также заявил, что президент Владимир Зеленский, заявляя, что он не вернет банк его бывшим владельцам, просто говорит то, что от него хотят услышать иностранные инвесторы.

"Он знает, что его не украли... Он говорит то, что вы все хотите услышать", – сказал олигарх.

Коломойский говорит, что верит, что является целью ФБР США, которое, как сообщается, начало расследование финансовых преступлений в его деятельности.

Издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщало, что ФБР ведет расследование против Коломойского из-за возможных финансовых преступлений, в частности, отмывания средств. По словам источников Daily Beast, расследования является широкомасштабным и продолжается довольно давно.

При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а его адвокат заявил, что тот отрицает вину.

Также ранее Коломойский заявил, что государство может оставить себе "Приватбанк", но должно вернуть ему за это $2 миллиарда.

В октябре президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.