 "Гарантированный покупатель" подписал договоры на увеличение "зеленых" мощностей на 76%

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, общая мощность объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию по уже подписанным pre-PPA, составляет 3,5 ГВт, передает БиизнесЦензор.

Сейчас "Гарантированный покупатель" взаимодействует с контрагентами, производящими электроэнергию по "зеленому" тарифу, на основании 488 договоров о купле-продаже (PPA).

По итогам третьего квартала госпредприятие выплатило возобновляемой генерации за приобретенную электроэнергию по "зеленому" тарифу 9,5 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по состоянию на конец третьего квартала этого года общая установленная мощность альтернативных источников энергии составила 4,59 ГВт.

При этом мощность введенных в эксплуатацию в июле-сентябре 2019 года объектов, генерирующих электрическую энергию из возобновляемых источников (ВИЭ), составила 956 МВТ, что в шесть раз превышает объем за аналогичный период 2018 года.

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По оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн (по первому варианту) до 13,5 млрд грн (по второму варианту).

По данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,74 ГВт, 2020 года – 7,59 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA).

Прогнозированное производство "зеленой" электроэнергии в этом году будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем – 28 млрд грн (здесь и далее без НДС). В следующем же году, объем средств для выплат объектам ВИЭ, по некоторым оценкам, может достигать 45 млрд грн.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП "Гарантированный покупатель" покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.