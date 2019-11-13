 В Хмельницкой области за газ задолжал каждый второй потребитель

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Общий долг потребителей достиг 383,1 млн грн. Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает компания.

До наступления отопительного сезона значительная часть клиентов-должников сумела в течение лета оплатить задолженность за использованный газ.

"Поэтому, за летний период долги подолян перед поставщиком уменьшились на 42%. Однако, почти 197 тыс. клиентов вместе с увеличением использования газа, продолжают дальше наращивать долги и рискуют остаться без газа", - сообщает компания.

Кроме того, долги лишают их права на получение субсидий и льгот. Поэтому "Хмельницкгаз Сбыт" рекомендует своевременно оплатить предоставленные услуги и гарантированно обеспечить себе бесперебойные поставки газа.

"В течение лета мы предлагали потребителям для погашения долгов заключить договор реструктуризации, что позволяет посильными частями длительное время рассчитаться за потребленный га"з, - информирует директор "Хмельницкгаз Сбыта"Андрей Левицкий.

"Однако, несмотря на постоянные просьбы о своевременных расчетах, значительная часть потребителей вошла в зиму со значительными долгами, поэтому рискует остаться без энергоносителя и без государственной помощи на услуги по газоснабжению", - сообщает компания.

В настоящее время ООО "Хмельницкгаз Сбыт" проводит постоянную разъяснительную работу с клиентами-должниками и использует все законные рычаги влияния.

"Однако, газопоставляющая компания иногда вынуждена идти на крайние шаги и давать поручения оператору ГРМ - АО "Хмельницкгаз" на отключение от газа. Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника. Кроме того, многомиллионные долги клиентов не дают возможности рассчитаться с "Нафтогазом Украины" и закупить газ на следующие зимние месяцы", - говорится в сообщении.

Если потребитель был отключен за долги, то повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и уплатой всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа.

"Также, в случае, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то в соответствии с законодательством, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии", - сообщает "Хмельницкгаз Сбыт".