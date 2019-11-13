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 Финансы, Коррупция
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Все про:НБУ (4170) Гонтарева (381) САП (189)

 Прокуратура будет требовать ареста для бывшего заместителя Гонтаревой по делу VAB Банка

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить Высший антикоррупционный суд о содержании под стражей экс-первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Александра Писарука по делу о стабилизационном кредите VAB Банку на 1,2 млрд грн в 2014 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Писаруку вручено подозрение и ходатайство о содержание под стражей, оно будет рассмотрено", – сказал прокурор САП Сергей Подгорець.

Отвечая на вопрос о возможности Писарука до этого судебного рассмотрения покидать Киев и Украину, прокурор сказал: "Я думаю, что такая возможность исключена".

Согласно данным агентства, суд может рассмотреть ходатайство САП о мере пресечения Писаруку утром 14 ноября.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку, а его заместитель Екатерина Рожкова высказала готовность взять на поруки задержанных по делу бывших сотрудников НБУ.

В поддержку Писарука также выступил глава набсовета "Райффайзен Банка Аваль".

В ночь на 13 ноября Высший антикоррупционный избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банку в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

13 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому по делу о стабкредите VAB Банку в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159401
 
 
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