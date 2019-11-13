 "Сбербанк России" возобновит переговоры по продаже украинской "дочки" после снятия санкций

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы там находимся под санкциями, и для того чтобы мы могли начать с кем бы то ни было переговоры, сначала украинское правительство должно эти санкции снять. Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал Хасис.

Ранее российский "Сбербанк" вел переговоры о сделке с несколькими партнерами, но ни один из них не был согласован Национальным банком Украины.

Как сообщалось, 8 ноября заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что потенциальные инвесторы не обращались в Национальный банк Украины (НБУ) с заявками о намерениях купить акции украинского дочернего банка Сбербанка России после решения суда о снятии ареста с акций финучреждения.

Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября 2019 года снял арест со 100% акций украинского Сбербанка. Суд обосновал свои действия тем, что акции "принадлежат по праву собственности именно ПАО "Сбербанк России", а не государству Российская Федерация".

Ранее Верховный суд Украины постановил, что аресту могут подлежать только те акции кредитной организации, которые принадлежат непосредственно РФ. Однако единственным собственником украинского банка является Сбербанк России.

Апелляционный суд Киева ранее арестовал имущество "дочки" Сбербанка в обеспечение иска компаний бизнесмена Игоря Коломойского по выполнению на территории Украины решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании $130,5 млн плюс проценты с Российской Федерации в лице министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии Россией.

Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после обострения отношений между РФ и Украиной и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

"Сбербанк" (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года Сбербанк с общими активами 65,068 млрд грн занимал 7-е место среди 77 банков.