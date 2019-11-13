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 Власть, Недвижимость, Коррупция
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Все про:застройка (51) Богдан Андрей (31) Вавриш (10)

 Друг Богдана получил разрешение на застройку проблемной территории на Печерске. ВИДЕО

Несмотря на нарушения и отсутствие ключевых документов компания из орбиты девелопера Андрея Вавриша получила разрешение строить высотки на улице Ольшанской, что на Печерске в Киеве.

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Речь идет об оползне опасных склонах, где раньше строить собирались компании скандального Анатолия Войцеховского и даже засветились "любимчики" предыдущей власти - компания "Укрбуд", руководителем которой в свое время был экс-нардеп, а ныне фигурант уголовного производства по подозрению в коррупционном скандале со строительством жилья для Национальной гвардии Максим Микитась. Но из-за суда, решения Киевсовета и протесты местных жителей - возвести здесь жилой комплекс никто из них не смог.

Участок площадью в 2,3 гектара расположен на Ольшанской, 2-6. В августе компания "МК 8" взяла участок в субаренду, а уже в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала ей разрешение для начала строительства первой очереди жилого комплекса с офисами, торговыми, спортивно-оздоровительными комплексами и паркингом.

По словам эксперта Георгия Могильного, среди представленных в ГАСИ материалов, отсутствуют ключевые - основной проект строительства, который объяснил бы, где и как строить. В части документов увеличена реальная площадь арендованного участка в десять раз - с 2,3 гектара до 23-х. Также нарушен Генеральный план, где этот участок числится зоной средней застройки, то есть предназначена для домов максимум на 8 этажей.

Зато в первой очереди строительства запланировано дом на две секции. Первая на +16, вторая - 24 этажа.

Нынешний руководитель компании "МК 8" Сергей Софиев - работник Андрея Вавриша. Руководитель компании, которая числится учредителем "МК 8", Дмитрий Евсей - юрист и партнер Вавриша. Сам Ваврыш подтвердил, что застройка Ольшанской - его проект и он имеет на него "серьезные планы".

Еще в июле руководителем фирмы "МК 8" был Вадим Струневич, который оставил эту должность, потому что пошел в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа".

Несмотря на наличие общего Селфи сам Струневич знакомство с Вавришем скрывает.

Напомним, глава строительной компании SAGA Development и бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА (в 2010-2015 годах) Андрей Вавриш не скрывает дружеских отношений с главой Офиса президента Андреем Богданом, но отрицает наличие совместного бизнеса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159353
 
   
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Ани отсроят Украину - против тока мокши !!! ))
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Богдан на Януковича работал и мы опять возвращаемся во времена Януковича...
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